Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

Oktay'ın heyetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da yer alıyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ise Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç temsil ediyor. Ayrıca, Türkiye'deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz törenlerine katılacak.

Oktay'ın ise Pazar günü akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor. - LEFKOŞA
Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
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