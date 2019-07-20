Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
'ne (KKTC) geldi.
Oktay'ın heyetinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
da yer alıyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinde Türkiye
Büyük Millet Meclisini (TBMM) ise Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç
temsil ediyor. Ayrıca, Türkiye'deki siyasi partilerin temsilcileri de 20 Temmuz törenlerine katılacak.
Oktay'ın ise Pazar günü akşam saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor. - LEFKOŞA
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