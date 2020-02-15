Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılmak üzere KKTC'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özel uçakla KKTC'ye geldi. Ercan Havalimanı'nda KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından karşılanan Oktay, KKTC'de 46 yıldır kapalı olan kapalı Maraş'ta düzenlenecek "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantıya katılacak. Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından bugün saat 11.00'de gerçekleştirilecek toplantı ile kapalı Maraş, ilk kez üst düzey ve geniş kapsamlı bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile çok sayıda sivil toplum temsilcisi ve bazı muhalefet partisi başkanları katılacak. Toplantı, Oktay'ın açılış konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam edecek. Akademisyenler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve ilgili uzmanların sunum yapacakları toplantıda, kapalı Maraş'ın somut olarak açılmasına yönelik siyasi ve hukuki bir yol haritası belirlenmesi için istişarelerde bulunulacak.

KKTC ziyareti kapsamında Gazimağusa Devlet Hastanesini de ziyaret edecek olan Oktay'ın, KKTC Başbakanı Tatar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek STK temsilcileriyle geniş katılımlı akşam yemeğinin ardından adadan ayrılması bekleniyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:55 Kaynak: İHA
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