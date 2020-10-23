KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti - Son Dakika

KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti

23.10.2020 14:35

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar, KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende ant içti.

Meclis'e gelişinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından karşılanan KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Tatar, askeri birliği selamladı.

Tatar, daha sonra Uluçay ile Şeref Salonuna geçti ve bir süre sonra Uluçay'ın Genel Kurulu açmasının ardından Meclis Genel Kurul Salonu'na gelerek Cumhurbaşkanlığı yemini etti.

Tatar, okuduğu yemin metninde şu ifadeleri kullandı:

"Devletin varlığını ve bağımsızlığını, yurdun ve halkın bölünmez bütünlüğünü, halkın kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacağıma; halkımın refah ve mutluluğu için çalışacağıma; her yurttaşın insan haklarından ve temel hak ile özgürlüklerden yararlanması ülküsünden ve Anayasa ve yasalara bağlılıktan ayrılmayacağıma; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim."

Tatar'ın yemin etmesinin ardından Genel Kurul Salonu'nda İstiklal Marşı okundu, meclis bahçesinde Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi ve 21 pare top atışı yapıldı.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Ersin Tatar'ın babası Rüstem Tatar, eşi Sibel Tatar ve kızları ile diğer davetliler katıldı.

Tatar daha sonra Lefkoşa'daki Atatürk Anıtı, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş Mücadelesi Önderi Dr. Fazıl Küçük'ün anıt kabrine ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın anıt kabrine çelenk sunacak.

Tatar, 17.00'da Cumhurbaşkanlığında yapılacak devir teslim töreniyle yeni görevine başlayacak.

KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti

fuat oktay, Kıbrıs, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti - Son Dakika

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