Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut hükümet programında bu hususa yer verilmesi memnuniyet verici. En kısa zamanda somut adımların atılmasını bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:20 Kaynak: AA
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