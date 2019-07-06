Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de bir finans ve mali disiplin modeli üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Mevcut hükümet programında bu hususa yer verilmesi memnuniyet verici. En kısa zamanda somut adımların atılmasını bekliyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:20 Kaynak: AA
fuat oktay, Hükümet, Politika
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