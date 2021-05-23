Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'de gençlerle sabah namazında bir araya geldi - Son Dakika

Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye 'den 81 AK Parti Gençlik Kolları temsilcisi, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.

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