Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'den ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'den ayrıldı
11.02.2021 21:37
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 2 günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'den ayrıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 2 günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'den ayrıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 2 günlük çalışma ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'den ayrıldı. Oktay'ı başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'ndan KKTC Başbakanı Hamza Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, yetkililer ve askeri erkan Türkiye'ye uğurladı.
(İHA)
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