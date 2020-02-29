Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ekonomi ve enerji alanındaki iş birliği konularının görüşüldüğü kabulde, Türkiye'den KKTC'ye elektrik enerjisi taşımak amacıyla kurulması planlanan hatta ilişkin çalışmalar da ele alındı.

Kabulde, hattın kurulmasının KKTC'deki elektrik enerjisi maliyetinin düşürülmesini sağlayacağı ve firmaların rekabet gücünü artıracağı vurgulandı.

Kabulde, KKTC'nin Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu da hazır bulundu.