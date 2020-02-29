Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'u kabul etti - Son Dakika

Kabulden görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy'u kabul etti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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