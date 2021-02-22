Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle bir araya gelecek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle bir araya gelecek
22.02.2021 12:09
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle yarın görüşecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyeleriyle yarın görüşecek.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak görüşmeye, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) ve Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) temsilcileri katılacak.
Görüşmede, KKTC'deki salgın süreci ve sonrasında hedeflenen ekonomik kalkınma çalışmalarına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor.
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