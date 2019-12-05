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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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