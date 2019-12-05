Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı kabul etti
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı kabul etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC İçişleri Bakanı Baybars'ı kabul etti

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:10 Kaynak: AA
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