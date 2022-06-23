Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Meclis Başkanı Töre'yi ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Meclis Başkanı Töre'yi ziyaret etti

23.06.2022 18:54

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Oktay, Töre'yi Cumhuriyet Meclisinde ziyaret etti. Türkiye ile KKTC'nin birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yapan Oktay, iki ülke arasında amaç ve hedef birlikteliği olduğuna işaret etti.

Oktay, "İki devlet diyoruz ama tek milletten bahsediyoruz." dedi. Kıbrıs konusunda 50 yılı aşkın süredir iki toplumlu olarak "federasyon" temelli görüşmelerin artık yürütülemez noktaya geldiğini belirten Oktay, bunun Ada'daki bir devletin, diğer bir toplumu yok ve asimile etme projesi olduğuna değindi.

Oktay, "Bizim artık kaybedecek vaktimiz yok. (Kıbrıs'ta) 'İki egemen eşit devlet' dedik zaten. Burada da Türkiye olarak KKTC ile birlikte kastettiğimiz budur." diye konuştu.

KKTC'nin statüsünün yükseltilmesi gerektiğine ve burada meclisin önemli bir rolü olduğuna değinen Oktay, bu süreçle ilgili çalışmalara başlandığını söyledi.

Oktay, "Çalışan ve üreten bir KKTC için, çalışan ve üreten bir meclis olmazsa olmazdır." diyerek, yapısal dönüşümlere ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı.

Bu konuda meclisin de gayretli çalışmalar yaptığını ifade eden Oktay, her iki meclis arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının önemine işaret etti.

Rum kesimi ve Yunanistan'ın ne söyleyeceğinin öneminin olmadığını dile getiren Oktay, "Biz, başkasının bize ne söylediği ile vakit kaybedecek ve enerjimizi harcayacak durumda, konumda değiliz. Ne yaptığımız, nereye gittiğimizi, nereye gitmek istediğimizi biliyoruz. Ne söylerlerse söylesinler, nereyi silahlandırıyorlarsa silahlandırsınlar, silahlandıranların başına nelere geldiğini görmek istiyorlarsa yakın tarihlerine bakarlarsa görürler. Eğer bu yolda devam eder ve akıllarını başlarına almazlarsa bundan sonra da göreceklerdir." şeklinde konuştu.

"Davamız müşterektir"

Zorlu Töre, Türkiye'den gelen yetkilileri KKTC'de görmenin kendilerine mutluluk ve güç verdiğini söyledi.

Töre, "Hepimiz Türk milletiyiz. Davamız müşterektir, özümüz ve öznemiz milli davamızdır. Milli dava birlikte yürütülür. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'de Türk milletinin ve Kıbrıs Türk halkının yüksek menfaatleri birlikte mütalaa edilmelidir." dedi.

Rum-Yunan ikilisinin hazırlıklarını yakından izlediklerini aktaran Töre, Yunanistan'ın Ege Adalarını silahlandırdığını, Rum kesiminde papazların silah eğitimi aldığını, Megale İdea hedeflerinde bir değişiklik olmadığını kaydetti.

Töre, "Kıbrıs'ta bir anlaşma olmasını arzu ederiz. Bizim arzu etmemiz yeterli değildir. Rumların da bizi eşit egemen taraf ve devlet olarak kabul etmeleri gerekir ama Rumlar bunu asla kabul etmezler." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 1959-1960 anlaşmalarıyla kurulduğunu ve bunların kapsamlı anlaşmalar olduğunu ifade eden Töre, ancak bu yapının 3 yıl devam edebildiğini söyledi.

Töre, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile bağımsızlıklarına kavuştuklarını belirterek, 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilan edilmesinin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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