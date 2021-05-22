Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni"nde konuştu Açıklaması

22.05.2021 16:04
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suya hasret KKTC arazileri, yapılacak yağmurlama ve damla sulamaları ile bereketlenirken KKTC tarımı da şahlanacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suya hasret KKTC arazileri, yapılacak yağmurlama ve damla sulamaları ile bereketlenirken KKTC tarımı da şahlanacaktır." dedi.

Güzelyurt'ta düzenlenen KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'ne, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer yetkililer bulundu.

Oktay, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin KKTC'ye verdiği desteklerin önemli somut bir nişanesinin daha Kıbrıs Türk halkına kazandırılıyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Türkiye'nin ekonomik ve kalkınma iş birliği çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla KKTC'nin hayat damarlarını oluşturan sektörlere verdiği desteği belirten Oktay, "Ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sanayiye, turizmden eğitime ayrı ayrı eğiliyor, daha güçlü bir KKTC için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz." dedi.

Oktay, yapımı devam eden yeni Ercan Havalimanı, Lefkoşa 500 Yataklı Hastane Projesi, yeni yol yapımları, gençlik ve spor ile Organize Sanayi Bölgesi altyapı çalışmalarının mega projelerden birkaçı olduğunu aktararak tarım alanında yapılan çalışmaların KKTC'nin kalkınma ve gelişmede önünü açacağını, kırsal alanı hareketlendirecek stratejik bir hamle olduğunu söyledi.

"Müjdesini daha önceden vermiştik"

Fuat Oktay, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuzey Kıbrıs'ın yoncasını, zeytinini, hububat ve meyvesini daha verimli şekilde üreterek hem kendi kendine yetebilmesi hem de ihracatını artırması son derece önemlidir. Ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kısıtlı su kaynakları nedeniyle uzun yıllar su sıkıntısı çekmiş, evlerdeki musluklardan yıllarca tuzlu ve yosunlu sular akmış, tarımsal sulama için kullanılan kaynaklara tuzlu su karışmıştır."

Bu sorunu ortadan kaldırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyon ve iradeleri sayesinde denizin altına inşa edilecek bir isale hattıyla Kuzey Kıbrıs'a su verilmesinin gündeme geldiğine değinen Oktay, bu büyük projenin Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştiğini söyledi. Oktay, "Anadolu'nun suyunu Kıbrıs Türk halkına ulaştıran projemizin tarımsal sulama ayağını da en hızlı şekilde hayata geçirerek KKTC'nin toprağına, bağına, bostanına bereket katacağımızın müjdesini daha önceden vermiştik." dedi.

"KKTC'nin bereketine bereket katmak için asla zaman kaybetmeyeceğiz"

KKTC Hükümeti ile eşgüdüm içinde, suyun Mesarya'ya taşınması için çalışmaların yakından takip edildiğini belirten Oktay, "KKTC'nin bereketine bereket katmak için asla zaman kaybetmeyeceğiz." diye konuştu.

Fuat Oktay, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız tünelden aldığımız su, 4 kilometrelik hat ile Güzelyurt Ovası'nda yer alan ve önceki yıllarda yer altı suyu ile sulanan yaklaşık 19 bin dekarlık alana iletilecektir. Suya hasret KKTC arazileri, yapılacak yağmurlama ve damla sulamaları ile bereketlenirken KKTC tarımı da şahlanacaktır. Sulamanın yanı sıra iş birliği protokolü kapsamında, 'Çiftçi Salgın Destek Programı ve Hayvancılığın Geliştirilmesi Proje Programı' gibi desteklerle Kuzey Kıbrıslı çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ekonomik ve kalkınma iş birliğimiz kendi ayakları üzerinde öz güvenle durabilen, egemen KKTC'nin yükselme zemini olacaktır.

Daha müreffeh bir KKTC için tarımdan sağlığa, enerjiden ulaşıma her alanda pek çok yeni projenin daha açılışını inşallah böyle birlik, beraberlik içinde yapacağız. Vizyon ve öncüllüğünüzle KKTC'ye kazandırılan Güzelyurt ve Mesarya Ovası sulaması iletim tünellerinin, Kıbrıs Türk halkına hayırlı olmasını ve KKTC tarımının gelişmesine vesile olmasını diliyorum."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'KKTC Sulamaları İletim Tüneli Işık Görünme Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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