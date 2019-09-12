Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti

Kabulde, KKTC'nin kalkınmasında önemli bir faktör olan turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel 'i kabul etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı?