Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti
Son Dakika Politika Haber

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul 1 saat sürdü.

Kabulde, KKTC'nin kalkınmasında önemli bir faktör olan turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti

fuat oktay, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 06:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 bakanlık ile 1 kuruma atama yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de ağırladığı belediye başkanları ne talep etti, hangi kararlar alındı? Bahçeli'den çok konuşulacak kabine değişikliği yorumu: Doğru bulmuyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 19:58:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Üstel'i kabul etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]