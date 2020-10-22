CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın göreve başlama törenine katılmak üzere yarın KKTC'ye gidecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 18 Ekim'de yapılan seçimlerde 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar için Lefkoşa'da Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenecek göreve başlama ve yemin törenine katılacak. Oktay'ın, törenden sonra Tatar ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Ziyarette, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

ANKARA,