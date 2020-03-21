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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Koronavirüsle mücadelede, KKTC'ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi."
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:14 Kaynak: AA
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