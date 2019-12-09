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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Korumacı politikaların artış göstermesi küresel büyüme oranlarını... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Korumacı politikaların artış göstermesi küresel büyüme oranlarını...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda görüşmelerine başlanılan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunuş konuşmasını yaptı. (4)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Korumacı politikaların artış göstermesi küresel büyüme oranlarını...

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:47 Kaynak: AA
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