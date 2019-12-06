Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi iyileştirmeler yapacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve şirket taşınırlarına ilişkin bakanlıklarımızdaki sicil veri tabanlarının uyumlaştırılması gibi iyileştirmeler yapacağız."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Libya Dışişleri Bakanı: Yunanistan'ın Büyükelçimizi sınırdışı etme kararı kabul edilemez Beşiktaş'ın yıldızı Elneny, Cuma namazı çıkışı Bakara Suresi'ni okudu! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 23:23:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kredi temini başlığında kısmi rehin uygulamasının getirilmesi ve...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]