Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : "Küresel Ekonomide 'Sadece Kendi Yağıyla Kavrulma Dönemi'...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay : "Küresel Ekonomide 'Sadece Kendi Yağıyla Kavrulma Dönemi'...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Günümüzde hiçbir il, bölge hatta ülke, sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 11:46 Kaynak: AA

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