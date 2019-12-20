Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir."

Halkların Demokratik Partisi, fuat oktay, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti
Meclis'in 10. partisi Demokratik Bölgeler Partisi oldu Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu

Son Dakika Haberleri
05:16 Ankara'da Çiftlik Bank benzeri yöntemle 40 bin TL vurgun yaptılar - Son Dakika Haber
04:41 Kağıt fabrikasında korkutan yangın, 10 kişi ölümden döndü - Son Dakika Haber
04:14 Maltepe'de bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Son Dakika Haber
04:02 Başkent'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: 1 ölü - Son Dakika Haber
03:06 Başkent'te otobüs kazaları: 1'i ağır 11 yaralı - Son Dakika Haber
23:49 Cani koca üç haftalık oğlunu öldürdü, karısını yaraladı! Sebebi kan dondurdu - Son Dakika Haber
23:00 Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırım tehditleri bizi yerli tasarım ve üretime daha motive ediyor - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 05:39:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]