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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir.
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kürt düşmanı olanlar da Kürtlere yönelik tüm gelişmelerin ve çözümlerin önünde engel olanlar da PKK'nın tüm eylemlerine ses çıkarmayan HDP'nin kendisidir."
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