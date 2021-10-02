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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı (2) - Son Dakika

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı (2)

02.10.2021 21:16

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yerelden kalkınma modeli"nin öncü projelerinden Lavanta Adası'na ilişkin "Bu pilot çalışma, bunu gerçekleştirdiğimizde diğer bütün bölgelerimize de örnek olsun diyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yerelden kalkınma modeli"nin öncü projelerinden Lavanta Adası'na ilişkin "Bu pilot çalışma, bunu gerçekleştirdiğimizde diğer bütün bölgelerimize de örnek olsun diyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, Yozgat'ta devam eden "Yerelden kalkınma modeli" projelerini yerinde incelemek için memleketi Çekerek ilçesine geldi ve buradaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Lavanta Adası'ndaki lavanta hasadına katılan Oktay, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin normalde gelişme ve kalkınmaya yönelik faktörlerinin fazla olmadığına inanıldığını ancak kendilerinin "Gerçekten bir arzu varsa, kalkınma ve gelişme için bir istek varsa çözüm de vardır" yaklaşımıyla hareket ettiklerini söyledi.

"Biz kamu olarak, devlet olarak, hükümet olarak, elimizden gelen her şeyi yaparız, sizinle birlikte oluruz, projeleri birlikte geliştiririz ama yerelden kalkınmayı sağlıyor olabilmek için sizin yerelden elinizi taşın altına koymanız gerekir." dediklerini belirten Oktay, projenin bu çerçevede hayata geçtiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Süreyya Bey Barajı'nın suyunun çekildiğini ifade ederek, Türkiye'de ve dünyada yaşanan kuraklığın geçici olmasını arzuladıklarını bildirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele anlamında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını dile getiren Oktay, "Tüm mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şu anda yürütmeye başladık. Çok ciddi anlamda yapısal çerçevede çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Vatandaşların da içinde olduğu bir kalkınmayı tetiklemesi amacıyla 200 dönümlük alana 250 bine yakın lavanta ektiklerini belirten Oktay, "Bazıları 2 yıllık, bazıları bir yıllık. Bugün de görüyorsunuz, hasadımız da yapmış olduk. Tabii bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Lavantadan bal ormanları ile bal üretiminin ciddi miktarda artırıldığı ve ihracatının düşünülebileceği bir altyapıyı oluşturmak istediklerini hatırlatan Oktay, endüstride kullanılan yan ürünlerinin de değerlendirilmesini öngördüklerini anlattı.

Yerelden kalkınma adımlarının karşılığını görmeye başladıklarını ifade eden Oktay, bölgenin Lavanta Adası'yla bir kimlik kazanmaya başladığını kaydetti. Oktay, "Çevre köylerdeki vatandaşlarımız da kadınlarımız da özellikle bu işin içerisine girerlerse hem bölgeye kazanç olur hem barajın etrafı da çok daha etkili verimli hale gelmiş olur ve barajın kendisi de sahiplenilmiş olur." dedi.

Bölgeye farklı ürünler de ekildiğini dile getiren Oktay, "Eğer bunu daha genişletebilirsek ülkedeki diğer barajlarımızla birlikte düşündüğümüzde çok farklı bir alanda uygulamaya geçirebiliriz." ifadesini kullandı.

Lavanta Adası'nın bulunduğu bölgenin birkaç yıla kadar cazibe merkezi olacağını belirten Oktay, diğer ilçelerdeki turistik yerlerle birlikte bölgenin orta Anadolu'da bir turizm merkezine dönüşebileceğini kaydetti. Oktay, "Yani yerelden kalkınma ile arzu ettiğimiz şey buydu. Bu pilot çalışma, bunu gerçekleştirdiğimizde diğer bütün bölgelerimize de örnek olsun diyoruz. Zaten bölgelerimizde birlikte yavaştan çalışmaya başladık bu çerçevede." diye konuştu.

Çekerek'te arzu ve isteği gördüklerini dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Bundan sonra başarılamayacak burada hiçbir şey yok, herhangi bir engel kalmamış, engel çünkü hepimizin kafasındaydı. O kafamızdaki engelleri hepsinin yıkıldığını görüyoruz. Yozgat'ın tüm ilçeleriyle birlikte biz bu modeli çalışıyoruz. Her bir ilçemizin kendisine has özelliğini ayağa kaldırmasını, tanımlamasını ve Merkez'in de ilçeleriyle birlikte büyüyebileceği bir model diye tanımlamıştık. İnşallah bunu diğer ilçelerimizde de artarak görmek istiyoruz ve ilçelerine liderlik edecek şekilde Merkez'den de bu hareketi gördüğümüzde bunun bir sonraki aşaması köylerimizde. Buraların hepsi birer örnektir. Asıl arzu ettiğimiz tüm ürünlerin köylerimizde artık bir şekilde ekiliyor, biçiliyor, dikiliyor olması lazım. Artık köylerimizin sebzesini, meyvesini, balını, kırmızı ve beyaz etini kendisinin üretmesini, hatta fazlasını üretip ülke ekonomisine de katkı vermesini arzu ediyoruz. Onun da hareketlendiğini görüyoruz. Bizi mutlu eden kısım da bu. İnşallah bunu buradan bütün Türkiye'ye gösterebilirsek güzel de bir çalışmaya ve çalışmanın sonucuna hep birlikte şahitlik etmiş oluruz, inşallah onu da göreceğiz."

Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı (2)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı (2)

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lavanta Adası'nda hasada katıldı (2) - Son Dakika
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