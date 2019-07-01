Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın...
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın...

28 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ( Libya'da Türk vatandaşlarının alıkonulması) "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar 'meşru hedef' haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır."
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:17 Kaynak: AA
fuat oktay, Libya, Politika
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