Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (15) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (15) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya ile ilişkilerimizde ikircikli oynamayız

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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