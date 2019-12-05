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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " (Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır."

Doğu Akdeniz, fuat oktay, Libya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:40 Kaynak: AA
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