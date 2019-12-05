Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " (Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır."