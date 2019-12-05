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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: " (Libya ile imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması) Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış, Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır."
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