Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (13) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (13) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Oktay: " (Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası Türkiye'nin hareket sahasıdır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: (Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış...

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:50 Kaynak: AA
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