Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (13) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın soruları yanıtlaması (13) ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Oktay: " (Libya ile mutabakat) Bölgenin de çıkarına olan bir şey, bir barış projesi. Burası Türkiye'nin hareket sahasıdır."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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