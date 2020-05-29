Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya konusunda Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya konusunda Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya konusunda Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya konusunda Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde yeni bir belirsizliğe izin vermeyeceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 07:59 Kaynak: AA
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