Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 06:26 Kaynak: AA
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