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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:56 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."
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