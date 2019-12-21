Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 01:56 Kaynak: AA
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