Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lise Arkadaşlarıyla Buluştu
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir kafede sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat
'ın Çekerek
ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir kafede sohbet etti. Oktay, AK Parti
Seçim İrtibat Bürosu açılışı için geldiği Çekerek'te vatandaşlara hitap etti. Hitabın ardından doğduğu evinin bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'ndeki Spor Sokağa geçen Oktay, mahallenin çocuklarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra bir kafede Çekerek Lisesinde aynı dönemde okuduğu lise arkadaşlarıyla buluştu. Oktay, lise arkadaşlarıyla sohbet edip hasret giderdi.
(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:56 Kaynak: İHA
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