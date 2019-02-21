Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lise Arkadaşlarıyla Buluştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lise Arkadaşlarıyla Buluştu

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir kafede sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Lise Arkadaşlarıyla Buluştu, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay memleketi Yozgat'ın Çekerek ilçesinde çocukluğunun geçtiği sokakta çocuklarla buluştu, lise arkadaşlarıyla bir kafede sohbet etti. Oktay, AK Parti Seçim İrtibat Bürosu açılışı için geldiği Çekerek'te vatandaşlara hitap etti. Hitabın ardından doğduğu evinin bulunduğu Yunus Emre Mahallesi'ndeki Spor Sokağa geçen Oktay, mahallenin çocuklarıyla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, daha sonra bir kafede Çekerek Lisesinde aynı dönemde okuduğu lise arkadaşlarıyla buluştu. Oktay, lise arkadaşlarıyla sohbet edip hasret giderdi.

(Bahadır Muhlis Gökgül/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:56 Kaynak: İHA

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