Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan cimnastikçilerimizi gönülden kutluyorum. Milletçe göğsümüzü kabarttınız. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.