Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti
13.12.2020 21:57
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 8 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanan cimnastikçilerimizi gönülden kutluyorum. Milletçe göğsümüzü kabarttınız. Başarılarınız daim olsun." ifadelerini kullandı.
Spor, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, madalya kazanan cimnastikçileri tebrik etti - Son Dakika Spor
Son Dakika Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Sahte polis, gerçek sivil polise kimlik sorunca yakalandı Gaziantep FK, Medipol Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve tablet açıklaması Usta oyuncu Gül Onat'tan Acun Ilıcalı'ya 'Sihirli Annem' tepkisi: Gücüme gitti Fox TV'nin iddialı dizisi Çocukluk ekranlara veda ediyor Türkiye'den Tunus'a 80 milyon dolarlık ANKA-S İHA ihracatı Manisa'da otoyol bariyerine saplanan otomobildeki 3 kişi ağır yaralandı