Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malazgirt'te Esnaf Ziyaretinde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malazgirt'te Esnaf Ziyaretinde Bulundu

46 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopterle Malazgirt'te gidişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinde bulunması MUŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş'un Malazgirt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlar ile sohbet etti.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopterle Malazgirt'te gidişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinde bulunması MUŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş'un Malazgirt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlar ile sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:14 Kaynak: AA

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