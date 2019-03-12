Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malazgirt'te Esnaf Ziyaretinde Bulundu
46 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopterle Malazgirt'te gidişi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinde bulunması MUŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş'un Malazgirt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlar ile sohbet etti.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın helikopterle Malazgirt
'te gidişi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın esnaf ziyaretlerinde bulunması MUŞ - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muş
'un Malazgirt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu ve vatandaşlar ile sohbet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 10:14 Kaynak: AA
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