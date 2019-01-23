Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü

29 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü.

Oktay ve Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)/Türkiye-Malta İş Konseyi ev sahipliğinde Conrad Otel'de düzenlenen "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı" öncesi baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı görüşme 40 dakika sürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:19 Kaynak: AA

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