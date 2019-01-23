Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile Görüştü
29 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Malta
Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca ile görüştü.
Oktay ve Preca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK)/Türkiye-Malta İş Konseyi ev sahipliğinde Conrad Otel'de düzenlenen "Türkiye-Malta İş Konseyi Toplantısı" öncesi baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
Basına kapalı görüşme 40 dakika sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:19 Kaynak: AA
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