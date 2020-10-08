Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş, KKTC ekonomisinin can damarı olacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş, KKTC ekonomisinin can damarı olacak
08.10.2020 14:58
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Maraş'ın açılmasına ilişkin, "Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır" dedi.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Maraş'ın açılmasına ilişkin, "Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, " Akdeniz'in incisi Maraş'ın güzel sahilleri 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu. Maraş'ın Ada'da hem barış ve refahın simgesi hem de KKTC ekonomisinin can damarı olacağına inancım tamdır" dedi.
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