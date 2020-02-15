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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır.
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Maraş, KKTC'nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü'nün kendi toprağında refahı ve ekonomisi için adım atması meşrudur."
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