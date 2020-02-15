Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:14 Kaynak: AA
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