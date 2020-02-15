Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Maraş'ta arazilerin büyük çoğunluğunun vakıf malı olduğu tespit...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de kapalı Maraş bölgesinde "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı"nda konuştu.
Son Dakika Sağlık Bakanı Koca: KKTC'ye 500 yatak kapasiteli hastane yapılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor "Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi Meteoroloji'den 6 bölgeye sağanak yağış uyarısı