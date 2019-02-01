Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart Ayı İtibarıyla Elektrik, Doğalgaz ve Gsm Operatörlerine...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart Ayı İtibarıyla Elektrik, Doğalgaz ve Gsm Operatörlerine...

23 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:43 Kaynak: AA

fuat oktay, Güncel
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