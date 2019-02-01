Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart Ayı İtibarıyla Elektrik, Doğalgaz ve Gsm Operatörlerine...
23 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklaması Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mart ayı itibarıyla elektrik, doğalgaz ve GSM operatörlerine abonelik işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek."
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:43 Kaynak: AA
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