Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mazlumların umudu, sessizlerin sesi olacağız - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, bugün Filistin'de devlet terörü uygulayan İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık katliamı yaptığını belirterek, "İnsanlık onurunu açıkça çiğneyen ve zulme doymayan İsrail'i ne durduracak? Bağımsızlığa gönülden bağlı bir millet olarak, istiklal için 19 Mayıs'lara imza atmış, tehditlere asla boyun eğmeyen Türkiye olarak biz yine mazlumların umudu, sessizlerin sesi olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen çevrim içi programda, yurt genelinde çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileriyle buluştu. Bakan Selçuk, 19 Mayıs 1919 tarihinin Milli Mücadele'nin ilk günü ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında belirleyici olan milli iradenin ilk adımı olduğunu belirterek, "Bir irade ortaya koymak, belli bir şuur ve gücün birleşmesi ile olur. Bizi bugünlere getiren irade, Samsun'da böyle bir günde kendini gösterdi. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve beraberindeki komutanlarımız, askerlerimiz ve halkımız; sizler de biliyorsunuz, milli birlik ve beraberlik bilinci içinde yürüdüler. Onlar; canıyla malıyla, aklıyla, fikriyle mücadele etme iradesine sahiptiler. Onların sahip olduğu bu irade, bizlere ve siz gençlere de elbette aktarıldı. Bu irade madem onlardan bize mirastır, bu demektir ki hepimizin içinde bu iradi güç var. Onu yok saymak, bu gücü görmezden gelmek de mümkün ancak içimizdeki bu cevhere sahip çıkmanız gerekiyor. Sizler, bu mirasa sahip çıktıkça; bu cevheri, içinizdeki potansiyeli açığa çıkardıkça emin olun yolumuz açılacak" dedi.