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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir.
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir."
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