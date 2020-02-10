Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mehmetçiğimiz bölgede (İdlib) varlığını sürdürmeye ve uluslararası hukuku hiçe sayanlara gerekli cevabı vermeye devam edecektir."

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Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:14 Kaynak: AA
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