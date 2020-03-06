Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Mersin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay Mersin'e geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, programı kapsamında ilk olarak Mersin Valiliği'ni ziyaret etti. Burada Vali Ali İhsan Su ve kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kent protokolüyle tek tek selamlaştı. Ardından da Polis Merasim Mangası'nı selamlayan Oktay, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Valilikte yaklaşık 2 saat kalan Oktay, buradan ayrılarak Cuma Namazı için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami'ne geçti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:37 Kaynak: DHA
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