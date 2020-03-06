Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Mersin'de (3) - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: 'TÜRKİYE ASLA ACIDAN, ÇATIŞMADAN YA DA SAVAŞTAN YANA OLMAMIŞTIR'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018'de yapımına başlanan Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada Suriye meselesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Oktay, " İdlib'de başlayan ateşkes ve güvenli koridor tesisinin, bölgede barış ve huzurun sağlanması için hayırla sonuçlanmasını diliyorum. Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır" dedi.

'TÜRKİYE DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ VERMİŞTİR'

Suriye'de yaşanan insani krizin, gündemin ilk sıralarında yer almaya devam ettiğini vurgulayan Oktay, "Krizin başlangıcından bu yana Türkiye asla acıdan, çatışmadan ya da savaştan yana olmamıştır. Aksine hem kendimiz hem de Suriyeli kardeşlerimiz için güvenli, huzurlu ve müreffeh bir gelecek arzu ediyoruz. Türkiye gerek mültecilere kapılarını açan güvenli bir liman olarak, gerek Suriye'de mazlum halka sunduğu temel hizmetler ile tüm dünyaya insanlık dersi vermiştir, vermeye de devam ediyoruz. İşte Yunanistan 'ın masumlara yaptığı zulüm ortadadır. Çocuklara atılan gaz bombaları, savunmasız mültecilere sıkılan kurşunlar Avrupa 'nın övündüğü hangi değeriyle bağdaşıyor? Bir tarafta dinine veya etnik kökenine göre ayırmadan sığınan herkesi bağrına basmış bir Türkiye, bir tarafta adil yük paylaşımından kaçınanlar; mülteci ve insanlık düşmanları var" diye konuştu.

'BİRLİK BERABERLİĞİMİZİ ZEDELEYİCİ VE YIKICI BİR MUHALEFET ANLAYIŞINI ÜZÜLEREK İZLİYORUZ'

"Suriye'de yaşanan krizin etkileri açıkça ortada iken ne yazık ki ülkemizde hala Suriye'de ne işimiz var diye soran ve Cumhurbaşkanımıza hakaret etme cüretini gösteren seviyesizler var" diyen Oktay, "Son dönemlerde birlik beraberliğimizi zedeleyici ve yıkıcı bir muhalefet anlayışını ne yazık ki üzülerek müşahede ediyoruz. Bunu yapanlar milletimiz nezdinde de hukuk nezdinde de hesap verecek; her şeyden önce milletimizin vicdanında yargılanacaktır. Terörle ve insani krizlere karşı mücadelemiz siyaset meselesi değil, bizim için onur meselesidir; milli güvenlik meselesidir. Devletimizin bekasını doğrudan ilgilendiren yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz tüm mücadeleler bu bilinçle milletimizin güçlü iradesiyle yürütülmektedir. Şimdiye kadar, şehitlerimizin, gazilerimizin bir damla kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" dedi.

'RUSYA'NIN GARANTÖR DEVLET OLARAK ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASINI BEKLİYORUZ'

Bahar Kalkanı Harekatı ve güvenlik güçlerinin İdlib bölgesindeki faaliyetlerini hem uluslararası hukuk kuralları hem de imzalanan mutabakatlara uygun olarak yerine getirdiğini vurgulayan Oktay şöyle konuştu: