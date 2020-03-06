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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi sağlık turizminde pay...
6 saat önce
Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesini inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:44 Kaynak: AA
Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları MERSİN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesini inceledikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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