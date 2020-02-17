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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milletimizin mayasında okumaya, anlamaya ve irfana çağıran bir...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 12:45 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "8.Ülke Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda konuştu.
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