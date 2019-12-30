Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır."

fuat oktay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:36 Kaynak: AA
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