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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından 16 yaş grubu öğrencilere yönelik araştırma, 2017'den bu yana uyuşturucu madde kullanımı ve sigara kullanımında azalma olduğunu ortaya koymaktadır."
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