Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Muharip Uçak Projesi'nin Tamamlanmasıyla Ülkemiz, Abd, Rusya...
1 saat önce
IHAAW104024-GEN/02-03-2019- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Muharip Uçak Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak.
IHAAW104024-GEN/02-03-2019
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Muharip Uçak Projesi'nin tamamlanmasıyla ülkemiz, ABD
, Rusya
ve Çin
'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilen ülkeler arasında yer alacak. Üstelik bu konuda uzak bir gelecekten de bahsetmiyoruz. 2023'te milli uçağımızı hangardan çıkaracağız ve 2026'da göklerde göreceğiz, 2031'de envantere alacağız." 02.03.2019 10: 40: 24 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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