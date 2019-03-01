Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Piyade Tüfeği ile Atış Yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Piyade Tüfeği ile Atış Yaptı

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-55K ile atış yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Piyade Tüfeği ile Atış Yaptı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen milli piyade tüfeği MPT-55K ile atış yaptı.

Bir dizi temaslar için Kırıkkale'de bulunan Oktay, MKEK Silah Fabrikasını ziyaret etti.

MKEK Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal tarafından karşılanan Oktay, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yapılan milli piyade tüfekleri MPT-76, MPT-55 ve MPT-55K'ın üretim stantlarını gezdi.

Silahlar hakkında yetkililerden bilgi alan Oktay, daha sonra atış poligonuna geçti.

Poligonda kısa namlulu olarak üretilen MPT-55K ile atış yapan Oktay, silahın performansının çok iyi olduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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