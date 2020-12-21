Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı

21.12.2020 11:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi Salondaki katılımcılar Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması Milli Siber Güvenlik Zirvesi için hazırlanan videonun gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi

Salondaki katılımcılar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

Milli Siber Güvenlik Zirvesi için hazırlanan videonun gösterimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen Milli Siber Güvenlik Zirvesi Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Özgür Özel hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu ABD'li BlackRock, Tüpraş'taki payını yüzde 5'in üzerine çıkardı Rusya'yı karıştıran esrarengiz ölüm: Koronavirüs aşısı üzerinde çalışan bilim insanı 14'üncü kattan düştü Fenerbahçe, Erol Bulut'la ilgili devre arasına kadar karar almayacak Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Irak, 17 yıl sonra devalüasyon kararı aldı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Son Dakika! Dünya Bankası KOBİ'ler için 300 milyon dolar finansman sağladı Son Dakika! Dünya Bankası KOBİ'ler için 300 milyon dolar finansman sağladı         
10:42
Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı Kızının doğum günü için aldığı pastanın içinden demir parçası çıktı         
10:32
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 471,8 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 471,8 liradan işlem görüyor         
10:27
Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi Son Dakika! Gaziantep'teki hastanede çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
10:25
Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'i Instagram'dan takibi bıraktı         
10:02
İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere saldırdı İntihar girişiminde bulunan vatandaş, olay yerine gelen polislere saldırdı         
09:38
Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü! Doluluk oranı düştü, yüzeyini yeşil tabaka kapladı Elmalı Barajı'nda korkutan görüntü! Doluluk oranı düştü, yüzeyini yeşil tabaka kapladı         
09:23
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti         
08:12
Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti         
05:49
Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor         
23:13
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 11:09:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Milli Siber Güvenlik Zirvesi toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei