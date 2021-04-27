Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, milli sporcu Rıza Kayaalp'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i kutladı.

Oktay, telefonla aradığı Kayaalp'e, "Başarılarının devamını diliyorum. Maşallah 10'u bulduk. Hedef Avrupa'da 13 ve olimpiyat şampiyonluğu. Bizim zerre şüphemiz yok, hepsi gelir inşallah. İyi ki varsınız. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Tüm Türkiye'nin bu başarılarla gururlandığını, milli sporcuyu arayarak tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Kayaalp'in başarılı olacağından şüphe duymadığını vurgulayan Oktay, kendisi gibi Yozgatlı olan Kayaalp aracılığıyla memleketine selam gönderdi.