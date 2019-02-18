Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Teknoloji Hamlemize Giden Yolda Gücümüz Beşeri Sermayemizdir"
4 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
AĞRI - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:05 Kaynak: AA
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