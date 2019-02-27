Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Milli Teknoloji Hamlemizi Yeni Ufuklara Sizler Taşıyacaksınız"
29 dakika önce
- İstanbul Sanayi Odası Meclisi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık olağan...
- İstanbul Sanayi Odası
Meclisi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Sanayi Odası Meclisinin "Yeni Hükümet
Sistemi'nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri" ana gündemi ile gerçekleştirilecek aylık olağan toplantısına katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:37 Kaynak: AA
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