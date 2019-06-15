Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Ellerinden geliyorsa daha da fazla...
4 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye kararı) Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 11:42 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Moody's'in Türkiye
kararı) Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük. Bu, hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, liderinin arkasından durmaktan alıkoymamıştır, bu seçimlerde de alıkoyamayacaktır."
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