Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik Boyutuyla Bunu Masada Konuşuruz, Değilse...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız."
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:01 Kaynak: AA
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