Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik Boyutuyla Bunu Masada Konuşuruz, Değilse...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik Boyutuyla Bunu Masada Konuşuruz, Değilse...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik boyutuyla bunu masada konuşuruz, değilse sahada bunun gereğini yaparız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:01 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Münbiç) Diplomatik Boyutuyla Bunu Masada Konuşuruz, Değilse...
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